السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الأفريقي

السبت 06/فبراير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى رئيس الاتحاد الإفريقي على جهوده لدعم القضايا الأفريقية، وجهوده للنهوض بالأجندة الأفريقية في ظل التحديات والصعوبات الراهنة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرس بالقمة الأفريقية والتي أذاعتها عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: " أثمن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية في إطار عملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الأفريقي".

وأضاف " أعاود التأكيد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته"، كما أكد على أهمية حماية التراث الأفريقي والترويح البناء للثقافة الأفريقية.

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