الأمم المتحدة تفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام









فتحت الأمم المتحدة باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية أمينها الحالي البرتغالي أنطونيو جوتيريش في هذا المنصب.





وقال رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، في رسالة مشتركة عن فتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".





وعرضت الرسالة على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة تقديم أسماء مرشحيها لأرفع منصب في المنظمة، مشيرة إلى أن حوارات غير رسمية مع المرشحين المقترحين ستجرى قبل بدء عملية تصفية المرشحين في مايو أو يونيو.





وأعلن جوتيريش الشهر الماضي، أنه سيرشح نفسه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل.