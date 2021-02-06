فوز إسكندرية البترول والمعمورة وايتاى البارود وحوش عيسى

السبت 06/فبراير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر  فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة بالقسم الثالث لكرة القدم التى أقيمت اليوم عن فوز إسكندرية للبترول على غزل كفر الدوار بهدفين دون رد حيث افتتح أحمد إبراهيم (بوجى ) التسجيل قبل أن يضيف محمد عصام مهاجم الفريق العائد بعد فترة غياب الهدف الثانى ليرتفع رصيد البترول إلى 26 نقطة ويصعد للمركز الأول متجاوزا منافسة المجد بفارق نقطة بينما يتجمد رصيد كفر الدوار عند 10 نقاط.

وواصل مركز شباب المعمورة انتصاراتة وفاز على دلفى بهدف دون رد سجله رامى أسامه ليرتفع رصيد المعمورة إلى 24 نقطة ويتجمد رصيد دلفى عند 11 نقطة .
 
وفازمركز شباب الدلنجات على بدر بهدفين سجلهما صاموله وسولوم ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 18 نقطة ويتجمد رصيد بدر عند 16 نقطة. 

وفقد المجد نقطتين غاليتين بتعادله سلبياً مع مياه البحيرة وأنقذ  مازن النجار حارس مياة البحيرة  مرماة من عدة هجمات مؤكدة للفريق المنافس ليرتفع رصيد المجد إلى 25 نقطة ومياه البحيرة إلى 10 نقاط. 

وفاز حوش عيسى على رشيد بهدف دون رد سجله عمرو سعد ليرتفع رصيد  حوش عيسى إلى 16 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط ويظل فى مؤخرة الجدول. 

وفاز ايتاى البارود على كفر بولين بهدف دون رد سجله محمود السقا ليرتفع رصيد إيتاى إلى 16 نقطة ويتجمد رصيد بولين عند 9 نقاط. 

وانتهت مباراة نهضة العامرية مع الترام بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد العامرية إلى 24 نقطة والترام إلى 19 نقطة. 

وتعادل مركز شباب العبور مع نظيره القبارى بهدفين لكل فريق سجل أهداف العبور كلا من رامى خميس وكريم كاكا بينما سجل أهداف القبارى رجب برعى وبلية . 

وبذلك يرتفع رصيد العبور إلى 15 نقطة والقبارى إلى 10 نقاط. 

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى : 
1 - إسكندرية البترول 26 نقطة 
2 - المجد. 25 نقطة 
3 - م ش المعمورة 24 نقطة 
4 - نهضة العامرية 24 نقطة
5 - الترام 19 نقطة 
6 - م ش الدلنجات 18 نقطة 
7 - م ش إيتاى البارود 16 نقطة
8 - بدر 16 نقطة 
9 - حوش عيسى 16 نقطة 
10 - م ش العبور 15 نقطة 
11 - دلفى  11 نقطة 
12 - م ش القبارى 11 نقطة 
13 - مياه البحيرة 10 نقاط 
14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط 
15 - كفر بولين 9 نقاط 
16 - رشيد 7 نقاط .

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