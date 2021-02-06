بصورة رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

السبت 06/فبراير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد ميلاد زوجها لاعب الكرة عبد المنصف وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعتهم معا عبر خاصية "الستوري" من خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الخميسي" في أحضان زوجها وكتبت تعليقا قائله: "أسعد عيد ميلاد للأبد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
بصورة رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها
بصورة رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

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