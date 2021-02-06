عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أعلنت ليلى صديقة، الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح، إجراء عملية لنجلهما أدهم مدحت صالح.


حيث كتبت على حسابها الشخصى، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "أدهم ابني لسه خارج من غرفة العمليات، ربنا يتمم شفاه علي خير، ويطمن قلبي عليه".

من ناحية أخري أعلن النجم مدحت صالح، مؤخرا عن طرح أغانى ألبومه الجديد "يتقال" يوم 14 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات الفلانتين وعيد الحب.


وانتهي مدحت صالح، مؤخرا من تسجيل اغاني البومه الجديد وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات للألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور والمستمعين.

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