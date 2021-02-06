احتفالا بعيد الحب.. مليكة تطرح "عارف بجد" خلال ساعات على اليوتيوب

السبت 06/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تستعد النجمة الشابة مليكة، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "عارف بجد" خلال ساعات عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية. 

وأعربت مليكة عن سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، مضيفة بأن أغنية "عارف بجد" من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت مصطفى رؤوف، متمنية أن تنال الأغنية استحسان جمهورها. 

وتقول كلمات الأغنية: 

عارف بجد علمتني وعرفت جنبك الدنيا اكتر
وانا بشكرك على إني عشت وشفت نفسي بتغير

بتعرف تصالح إمتى وتعرف تخاصم إمتى
وتعرف تعيش على غيرك وعايش إنت
قايل كلام نفسي افهمه ونفسي اعرف الجرأه منين

جبتها عشان تقول صالحتني صدقت كدبه إنت كدبتها

يذكر أن مليكة حققت نجاحات كبيرة بأغنيتها "عد الجمايل" وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع طارق عبد الجابر، وصورت الفيديو كليب الخاص بالأغنية تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك في أوروبا، وأغنية "عد الجمايل" هي إحدى أغنيات ألبومها الذي حمل نفس الاسم، وتعاونت فيه مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين بينما تولى الشاعر هانى عبد الكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل، ومن الملحنين مدين، محمد رحيم، وليد سعد، ياسر نور، أحمد بركات، غريب، خالد تهامي، كما تعاونت مع الموسيقار الكبير حلمي بكر في إحدى أغنيات الألبوم، ومن الموزعين تعاونت مع كل من أحمد عادل، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، يحيى يوسف، إيهاب عبد السلام، أكرم عادل، عمرو عبد الفتاح، مينو و أحمد عبد السلام.

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