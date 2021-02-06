فوز المعادي وأوسيم وتعادل الإتصالات وهزيمة بشتيل بالقسم الثالث

السبت 06/فبراير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، عن مفاجأت بالجملة، حيث خسر العياط امام جينيس بهدف دون مقابل سجله اللاعب كريم ناصر.

بينما فاز المعادي على الصيد، بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المعادي كلا من محمد إبراهيم (شيكا) وهشام حمودة وسجل للصيد أدهم تركي.

بينما حقق أوسيم فوزه الأول بالقسم الثالث، اثر فوزه على الصف خارج الديار بهدفين دون مقابل.

وتعادل القومي امام الإتصالات سلبياً بدون أهداف.

وخسر أكتوبر فى عقر داره امام حلوان العام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز مستقبل وطن على بشتيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل البدرشين امام أبو النمرس بثلاث أهداف لكلا الفريقين، وبنفس النتيجة تعادل كاسكادا امام جولدي.

ترتيب المجموعة الخامسة


1- الإتصالات 33 نقطة
2- القومي 23 نقطة
3- كاسكادا 23 نقطة
4- المعادي 23 نقطة
5- أبو النمرس 21 نقطة
6- العياط 19 نقطة
7- البدرشين 18 نقطة
8- جينيس 14 نقطة
9- جولدي 13 نقطة
10- حلوان العام 13 نقطة
11- مستقبل وطن 12 نقطة
12- بشتيل 12 نقطة
13- الصيد 10 نقاط
14- الصف 8 نقاط
15- أكتوبر 8 نقاط
16- أوسيم 7 نقاط

Lo'ai قام بالإرسال اليوم، الساعة 6:24 م

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