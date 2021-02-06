فوز طامية وعاملين غارب وخسارة ابشواي ومطرطارس بالقسم الثالث
السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
محمد الحسيني
نجح فريق طامية فى تحقيق فوز على ملعبه أمام ضيفه ببا بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، لمنافسات المجموعة الرابعة، لدوري القسم الثالث.
فيما سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الهزيمة أمام ضيفه مركز شباب الفيوم .
ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز هام على ضيفه الواسطى بهدف نظيف كما نجح شقيقه راس غارب فى تحقيق فوز على سينزو بنتيجة 1/2 .
فيما خسر اطسا بملعبه امام مركز شباب سنورس بنتيجة 1/2 وخسر مطرطارس أمام ضيفه ابو كساة بهدف نظيف .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - ابو كساة 25 نقطة .
2 - طامية 19 نقطة
3 - مطرطارس 18 نقطة .
4 - الواسطى 18 نقطة .
5 - سينزو 17 نقطة .
6 - عاملين غارب 16 نقطة.
7 - سنورس 16 نقاط .
8 - ابشواى 11 نقاط .
9 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط
10 - ببا 9 نقاط .
11 - اهناسيا 7 نقاط .
12 - راس غارب 7 نقاط
13 - اطسا 4 نقاط .
فيما سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الهزيمة أمام ضيفه مركز شباب الفيوم .
ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز هام على ضيفه الواسطى بهدف نظيف كما نجح شقيقه راس غارب فى تحقيق فوز على سينزو بنتيجة 1/2 .
فيما خسر اطسا بملعبه امام مركز شباب سنورس بنتيجة 1/2 وخسر مطرطارس أمام ضيفه ابو كساة بهدف نظيف .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - ابو كساة 25 نقطة .
2 - طامية 19 نقطة
3 - مطرطارس 18 نقطة .
4 - الواسطى 18 نقطة .
5 - سينزو 17 نقطة .
6 - عاملين غارب 16 نقطة.
7 - سنورس 16 نقاط .
8 - ابشواى 11 نقاط .
9 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط
10 - ببا 9 نقاط .
11 - اهناسيا 7 نقاط .
12 - راس غارب 7 نقاط
13 - اطسا 4 نقاط .