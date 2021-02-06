فونيسكا يعلن تشكيل روما لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي





أعلن باولو فونيسكا مدرب فريق روما تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره روما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وجاء تشكيل روما الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمي: لوبيز.





خط الدفاع: مانشيني، ايبانيز، كومبولا، كارسدورب.





خط الوسط: فييار، فيرتو، سيبنازولا.





خط الهجوم: كريستانتي، مارويال، مختاريان.



