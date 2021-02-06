بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر

السبت 06/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية استمرت عدة ساعات، بنطاق قرى مركز ومدينة شبين القناطر، لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية، شملت مشروعات إقامة مدارس ومشروعات خدمية وكباري وتبطين ترع.

تضمنت جولة المحافظ يرافقه سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدارس شبين القناطر تحت الإنشاء، ضمن المبادرة، وشملت مدرسة العوام الثانوية، كما تفقد المحافظ خلال الجولة توسعات مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة التوسعات والتجهيزات بالمدارس للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتوسع بالمدارس والصيانة المستمرة والدائمة للمدارس لضمان سلامه وأمن أبنائنا الطلاب.

كما تفقد مدرسة عمربن عبد العزيز الإبتدائية المشتركة الجديدة بالسليمانية، الجاهزة للتسليم كما تفقد التوسعات بمدرسة مجمع الاحراز الابتدائية المشتركة.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن من أولى أولويات الدولة، والتي تعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب لرفع اسم وطننا مصر عاليا بين الأمم، والتوسع بإنشاء مدارس جديدة والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس.

في سياق متصل تفقد المحافظ مشروعات المبادرة، حيث أجرى جولة بقرية كفر شبين لزيارة مشروع الكوبري العلوي للمشاه بالقرية والوحدة المحلية بكفر شبين.

وفي طحانوب زار المحافظ مشروع الصرف الصحي الذي جرى الانتهاء منه وتطويرمكتب بريد كفر طحا.

كما تفقد المحافظ مشروع تأهيل الترع، ترعة أم الفئران بقرية الحزانية، والعطارة، ومشروع تبطين ترعة البشكارية بالجعافرة وترعة جمص بالسليمانية، وأعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية طريق المريج – كفرطحا، ومحطتي صرف صحي عرب جهينة، وعرب الصوالحة وتغطية مصرف الأحراز الزراعي بقرية الأحراز بنسبة تنفيذ 95% وأعمال الغاز الطبيعي بالقرية بنسبة تنفيذ 60%، وتطوير الوحدة الصحيه بالأحراز بنسبة تنفيذ 95%، ووحدة التضامن الاجتماعي بالأحراز بنسبة تنفيذ 90%، ومركز شباب القرية بنسبة تنفيذ 98%، والسجل المدني بنسبة تنفيذ 98%، ووحدة الاطفاء بنسبة التنفيذ 98% ونقطة الشرطة بنسبة تنفيذ 70%.
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حياة كريمة بقرى شبين القناطر

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