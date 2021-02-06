داعية: تشتت الأسر نابع من عدم معرفة الأب دوره الحقيقي

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قال الدكتور حسن خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية العريقة الضاربة بجزرها في أعماق التاريخ كانت أسرة ذات قيمة رائعة تهتم بالأبناء بصورة كبيرة للغاية.



وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأبناء هم ثمرة الحياة، وهم المودة والرحمة، وهذا واضح في قوله تعالي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، لافتًا إلى أن المقصود بالمودة والرحمة في هذه الآية الأبناء.



وأشار إلى أن تشتت الأسرة خلال الفترة الحالية نابع من عدم معرفة الأب دوره الحقيقي، فالأب ليس عبارة عن فيزا لصرف الأموال، ولكنه أب يشعر بأبنائه ويتقرب إليهم ويعمل على حل أي مشاكل تواجههم.

