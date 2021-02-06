إلهام شاهين تبدأ تصوير حكايات "حتة مني".. تعرف على التفاصيل!

السبت 06/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



بدأت الفنانة إلهام شاهين، تصوير أولى مشاهد حكاية "حتة منى" بعد ويدور احداث المسلسل عن "المرأة في المجتمع".

ويضم المسلسل 6 حكايات، ستعرض 3 حكايات قبل شهر رمضان، ثم يعرض الـ 3 حكايات عقب شهر رمضان القادم ، ومن المقرر الإعلان عن باقى تفاصيل الحكايات خلال الفترة المقبلة .

وتعود إلهام شاهين للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لـ 4 سنوات، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ليالى الحلمية" الجزء السادس.

و لم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي الذى يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين شركة سينرجى والمنتجة مها سليم.


حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب .

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