موسيماني يستقر على خطة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

السبت 06/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يفكر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويفكر موسيماني على اللعب بطريقة 4 / 3 / 3، من أجل تضييق المساحات على لاعبي بايرن ميونيخ، وغالبًا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية.

ومن المقرر أن يعتمد موسيماني، على الجانب الدفاعي بشكل كبير أمام بايرن ميونيخ، بسبب فارق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

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