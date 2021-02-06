إصابة نيمار تبعده عن قمة باريس ومارسيليا

تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في إستاد فيلودروم غداً الأحد، بسبب مشكلة في المعدة.





وقال سان جيرمان في بيان أن حالة المهاجم البرازيلي، الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف، ستخضع "للتقييم في الساعات المقبلة".





وقال مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي: "نتمنى تعافيه، سنرى غداً ما إذا كان سيكون ضمن التشكيلة".





وسيفتقد باريس سان جيرمان، ثالث الدوري برصيد 48 نقطة من 23 مباراة ويتأخر بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر، أيضاً الحارس كيلور نافاس الذي لم يتعاف تماماً من إصابة في الفخذ.





وأضاف بوكيتينو: "إنه (نيمار) غير جاهز حالياً، لكن ربما قد يكون جاهزاً لخوض مباراة كأس فرنسا (في دور 64 أمام كاين المنافس في الدرجة الثانية)".