منظمة حقوقية تفضح النظام التركي بعد خطف 78 شخص سوريا بمنطقة الشمال

السبت 06/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر

 

 

 

 أكدت منظمة حقوقية سورية، أن الوجود التركي شمال سوريا احتلال، وفقا لقناة العربية.

 

 

 

وقالت منظمة حقوقية سورية: وثقنا خطف تركيا لـ78 شخصا من مناطق شمال سوريا.

 

 

 

وتابعت منظمة حقوقية سورية: تركيا تعتقل سوريين وتنقلهم إليها وتمارس ضدهم التعذيب.

 

 

 

 

 

وفى وقت سابق أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تركيا تعتقل 63 مواطنا في شمال سوريا وتنقلهم للمحاكمة في إسطنبول، وفقا خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

 

 

 

وأضافت منظمة هيومان رايتس ووتش: باعتبار تركيا سلطة احتلال عليها احترام اتفاقية جنيف وعدم نقل مواطنين لأراضيها.

 

 

 

وتابعت: السوريون الذين اعتقلتهم تركيا نقلتهم لإسطنبول من مدينة رأس العين

 

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