تركيا 2021 تشهد خسائر كبيرة في الاقتصاد وعجز تجاري يصل لـ 3 مليار دولار

السبت 06/فبراير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر

 حمل الاقتصاد التركي مؤشراته السلبية التي سجلها في 2020 ودخل بها عام 2021، فقد تواصل عجز الميزان التجاري للبلاد في يناير المنتهي.

 

 

 

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

 

 

 

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الشهر المذكور 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ارتفاع الصادرات، إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية.

 

 

 

 

 

في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية 18.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 19.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.

 

 

 

 

 

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث 2020.

 

 

 

 

 

ورغم ارتفاع قيمة الصادرات التركية، إلا أنها ما تزال بعيدة عن متوسط قيمة الصادرات الشهري في 2019، إذ أدى انهيار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

ويرتقب الأسبوع الجاري، أن تعلن هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، وسط توقعات باستمرار ارتفاع نسبة أسعار المستهلك عن 12% بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

 

 

 

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، الشهر الماضي، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

 

 

 

وقفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

 

 

 

وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

 

 

 

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

 

 

 

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.

 

 

 

في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019

 

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