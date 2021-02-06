فوز الغابه وبنها برباعية بالقسم الثالث

السبت 06/فبراير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى على فريق سراى القبه برباعية نظيفة.

كما حقق فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي الفوز أيضاً برباعية نظيفة على فريق ألماظة سجلها أيمن رشاد هدفين وعماد الصواف ومحمد خالد
هدف.

وفاز فريق البلاستيك على فريق اسكو بهدف نظيف سجله مودى في الشوط الثاني.

وفاز الشمس على فريق الأميرية بهدف دون رد، وتعادل فريق قليوب مع فريق بهتيم
بدون أهداف.

وتختتم الجولة الأحد بلقاء طوخ مع المرج، وتم تأجيل مباراتين مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة والعبور مع ايروسبورت.

الترتيب

1- الغابة 25 نقطة
2- البلاستيك 24 نقطة
3- بنها 23 نقطة
4- اسكو 20 نقطة
5- اتحاد الشرطة 17 نقطة
6- العبور 16 نقطة
7- مصر للتأمين 16 نقطة
8- الشمس 16 نقطة
9- ألماظة 14 نقطة
10- المرج 14 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- شباب طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 9 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- قليوب 4 نقاط
16- سراي القبه 3 نقاط

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 20 ساعة

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع