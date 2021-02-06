فوز الغابه وبنها برباعية بالقسم الثالث



وفاز فريق البلاستيك على فريق اسكو بهدف نظيف سجله مودى في الشوط الثاني.



وفاز الشمس على فريق الأميرية بهدف دون رد، وتعادل فريق قليوب مع فريق بهتيم

بدون أهداف.



وتختتم الجولة الأحد بلقاء طوخ مع المرج، وتم تأجيل مباراتين مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة والعبور مع ايروسبورت.



الترتيب



1- الغابة 25 نقطة

2- البلاستيك 24 نقطة

3- بنها 23 نقطة

4- اسكو 20 نقطة

5- اتحاد الشرطة 17 نقطة

6- العبور 16 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- الشمس 16 نقطة

9- ألماظة 14 نقطة

10- المرج 14 نقطة

11- الأميرية 13 نقطة

12- شباب طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 9 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- قليوب 4 نقاط

16- سراي القبه 3 نقاط

أسفرت نتائج الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى على فريق سراى القبه برباعية نظيفة.كما حقق فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي الفوز أيضاً برباعية نظيفة على فريق ألماظة سجلها أيمن رشاد هدفين وعماد الصواف ومحمد خالدهدف.