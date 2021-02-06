فوز الوادي الجديد والخارجة والهنداو والفكريه في القسم الثالث



وفاز فريق الهنداو، علي فريق الوليدية، بثلاثية نظيفة، في المباراه التي جاءت على ملعب الهنداو بالداخلة.



وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق مركز شباب سمالوط، بثلاثه اهداف لهدفين ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.

ثم يلتقي، فريق مركز شباب مغاغه غدا الأحد، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



وقد شهدت هذه الجوله، تأجيل مباراة نادي ملوي، مع فريق القوصية، نظرا لخوض فريق ملوي، مباراه بكأس مصر، مع فريق لافيينا، والتي أقيمت أمس الجمعة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- ناصر الفكرية 20 نقطة

2- نادي ملوي 18 نقطة

3- مركز شباب الخارجة 18 نقطة أسمنت

4 - القوصيه 17 نقطة

5 - مركز شباب ناصر ملوي 17 نقطة أسمنت

6- مركز شباب القيس 16 نقطة أسمنت

7- مركز شباب مغاغه 10 نقاط

8- مركز شباب سمالوط 10 نقاط

9- الهنداو 10 نقاط

10- الوليدية 9 نقاط

11- الوادي الجديد 9 نقاط

12- بني مزار 5 نقاط



كما فاز فريق الوادي الجديد، علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب الوادي الجديد.