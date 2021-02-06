'الصحفيين' تزور الزميل المحتجز عامر عبدالمنعم في محبسه بـ'ليمان طرة'

السبت 06/فبراير/2021 - 05:44 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
زار الزميلان محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، بزيارة الزميل عامر عبد المنعم الصحفي في جريدة الشعب بمحسبه في سجن ليمان طرة، ورافقهما في الزيارة الاستثنائية زوجته وبناته، وذلك بترتيب من نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع الجهات المعنية.
 
وقالت النقابة في بيان لها، إن إدارة السجن وافقت على إدخال ما يحتاجه الزميل من أدوية، واطمئن عضوا المجلس وأسرة عامر على حالته الصحية، في الزيارة التي استمرت ما يقرب من ساعة.

وأضافت أن عضوا المجلس اطمأناه من إدارة سجن ليمان طرة، على الأوضاع الصحية والمعيشية للزملاء المحبوسين احتياطيا في نفس السجن وهم خالد داود وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

وأبلغ الزميلان عضوا مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، نقيب الصحفيين بما جرى في الزيارة، وتم الاتفاق على ترتيب زيارات أخرى قريبة لبقية الزملاء المحبوسين احتياطيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر الصحفي عامر عبدالمنعم

أخبار تهمك

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ 37 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ"الزيات" و"منيب" في سجن طره

ننشر تقرير وضع الحريات في مصر الذي أعده "الصحفيين العرب" لعام 2018

النيابة تجري تفتيشا على سجن طره للاطمئنان على أوضاع المحبوسين

استهانة بالمسؤولية.. محمود كامل يهاجم مجلس 'الصحفيين' بسبب بيان 'كورونا'

"دفتر عزاء".. هكذا نعى مجلس نقابة الصحفيين وفاة أول زميل بكورونا

المرض يطال طفله الرضيع.. القصة الكاملة لوفاة أول صحفي بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع