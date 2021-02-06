التعادلات تسيطر علي مباريات القسم الثالث في مطروح

السبت 06/فبراير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
سيطرت التعادلات علي نتائج مباريات اليوم في إفتتاح الجولة السابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث
في المباراة الأولي تحت قيادة تحكيمية لخير الله سليمان حكم ساحة، ورمضان هنداوي، وعبد الله عبد اللطيف مساعدين تعادل فريق الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط مع فريق هلال الضبعة الوصيف برصيد 9 نقاط بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب مركز شباب مطروح ليرفع الشرطة رصيدة للنقطة الرابعة، بينما رفع فريق الهلال رصيدة للنقطة العاشرة وفرط في خطف صدارة المجموعة بعد تعادل الزهور صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة 2/2 مع مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 8نقاط ليرفع الزهور رصيدة للنقطة الثانيةعشر ويستمر في الصدارة، بينما رفع شباب الحمام رصيدة للنقطة التاسعة في مباراة أدارها تحكيميا كل من: أحمد شكر حكم ساحة، وأسامة عبد اللطيف، ومحمد الرمادي مساعدين .
وفي الأسكندرية وتحديدا في ملعب المدينة الشبابية تعادل فريقي المصري السلومي صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط مع فريق الحرية صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط في مباراة مثيرة بهدفين لكل منهما ليرفع المصري رصيدة للنقطة العاشرة، بينما رفع الحرية رصيدة للنقطة العاشرة.
وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يلتقي فريق شباب الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط ويسعي شباب الضبعة للفوز للمنافسة بقوة علي الصعود للقسم الثاني، بينما يرغب مطروح للفوز للهروب من القاع والدخول في المنطقة الدافئة.
ترتيب المجموعة الثانية عشر ب
1- الزهور 12 نقطة
2- الهلال 10 نقاط
3- مصري السلوم 10نقاط
4- الحرية 10 نقاط
5- شباب الضبعة 9 نقاط
6- شباب الحمام 9 نقاط
7- الشرطة 4 نقاط
8- مطروح 3 نقاط
9- برج العرب نقطتان

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