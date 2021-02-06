ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالدقهلية

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تمكنت حملات تفتيشيه ورقابية من قطاع قطاع الطب البيطرى من ضبط 635 كجم لحوم بلديه ذبح خارج السلخانه، ولحوم مفرومه وكبده وقطع دجاج غير صالحه للاستهلاك الادمي وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المذكورة.



وقرر محافظ الدقهلية احالة المحاضر المحررة بالمخالفات الى النيابة العامة لاعمال شئونها فى المخالفات المشار اليها، واكد المحافظ على متابعة تصرفات النيابة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفات..



جاء ذلك بناء على التقرير التى عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن حملات الرقابة والتفتيش البيطرى التى تم تنفيذها بنطاق المراكز المشار اليها بالتعاون والتنسيق قطاعى التموين ومباحث التموين.



وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين.



وعلي صعيد اخر، شن قيادات محافظة الدقهلية، حملات صحية مكثفة تمكنت من ضبط 5100 عبوة أدوية ما بين أدوية مخدرة ملحقة بقانون مكافحة المخدرات وأدوية مهربة.



وتأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.



