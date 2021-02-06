الفجر الرياضي كورة عالمية الفجر الرياضي آرسنال يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي السبت 06/فبراير/2021 - 05:31 م وكالات Advertisements حقق أستون فيلا فوزًا غاليًا على ضيفه آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز الغالي والثمين إلى لاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد آرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر. أخبار تهمك عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات منذ حوالي 4 ساعات 3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا" منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية منذ حوالي 20 ساعة بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ منذ يوم موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ منذ حوالي 4 ساعات بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده منذ حوالي 17 ساعة تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية منذ 41 دقيقة تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية منذ يوم وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 42 دقيقة عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك منذ يوم أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش منذ أقل من ساعتين عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة منذ حوالي 17 ساعة باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري منذ ربع ساعة