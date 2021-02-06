آرسنال يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي





ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز الغالي والثمين إلى لاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.







ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد آرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.