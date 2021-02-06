برلمانية تساند المرأة في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث: معا لوقف هذه العادات السلبية

أعلنت النائبة ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر وعضو بلجنة الشئون الخارجية وعضو بلجنة القيم بمجلس النواب2020 مساندتها ودعمها للمرأة في اليوم العالمي لمناهضة ختان الاناث والذي يحل اليوم في السادس من فبراير.





ونشرت عضو مجلس النواب عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: معاً لوقف هذا الإعتداء على حقوقهن النفسية والجسدية معاً لوقف هذه العادات السلبية في المجتمع ولبناء أسرة تقودها نساءٌ أقوياء وسعيدات معاً ضد ختان الإناث.





يذكر أن ايلاريا سميرقامت بطرح العديد من التساؤلات على خالد العناني وزير السياحة والاثار أمس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي , عقب إنتهاءه من إلقاء بيانه مسلطةً الضوء على حقيقة فعالية دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر وخارجها متسائلة إذا ما كانت هذه المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد إهدار للمال العام.



