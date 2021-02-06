جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها

السبت 06/فبراير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك

استقبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة طفلة نبروه السيدة رمضان لعلاج (وحمة) تظهر في وجها.

وقد قام بإجراء الكشف الطبي على الرضيعة أ.د مسعد سليمان مدير المركز ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية
وتم اجراء فحوصات شاملة للطفلة بالمركز والذى يضم احدث الأجهزة الطبية والمعملية وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور مسعد سليمان أن الوحمة التى تظهر فى وجه الرضيعة تحتاج الى عدة مراحل لعلاجها وسنبدأ المرحلة الأولى بالأدوية لفترة معينة سيقل بعدها حجم الوحمة بمرور الوقت أو تختفي كليا وسيتم متابعتها حالة الطفلة كل ثلاثة أشهر لتقييم الحالة.

وأضاف الدكتور مسعد سليمان أنه تم صرف علاج تحضيري للطفلة، وسوف يتم متابعتها كل ثلاثة شهور لتقيم الحالة، وسوف يتم عمل تقرير للوضع إذ كان هناك تحسن أو أنه سوف يتم التدخل بالطرق المختلفة لعلاج الوحمه.

والجدير بالذكر أن جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أعلنت تبني حالة الطفلة السيدة رمضان عمرها 14 شهر، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية، لعلاج (وحمة) تظهر فى وجه الرضيعة، وذلك بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها.

ومن جانبها تقدمت امال البسيوني والدة الطفلة بالشكر إلى جامعة المنصورة، على تبنيها حالة الطفلة، والتكفل بعلاجها وهو ما أعاد الثقة مرة أخري فى شفاءها وفتح باب الامل لديها.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة بالاستجابة السريعة وتفاعل الجامعة مع حالة نجلتها، وقالت اعاني من مشكلة عدم وجود شهادة ميلاد لابنتي، وهو ما زاد الأمر صعوبة فى علاجها، ولكن جامعة المنصورة تغاضت عن ذلك وقررت علاجها لحين استخراج الشهادة والاستمرار فى العلاج والتردد على المركز.

وتقدمت بالشكر إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب ورئيس قسم الأوعية الدموية، على ما بذلوه من جهد لعلاج ابنتها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه وتبدأ رحلة علاجها

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