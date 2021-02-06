الإعلان الرسمي لمسلسل "في يوم وليلة" يجذب انتباء الجمهور

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طرحت قناة "on" الإعلان الرسمي لمسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق حيث تشوق الجمهور عقب طرح الإعلان.



وينتمي مسلسل "في يوم وليلة" إلى نوعية الأفلام التي تتكون من 35 حلقة، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.



مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.