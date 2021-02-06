محاولات إيران في امتلاك سلاح نووي لا تتوقف (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر

 

 

 إيران لا تتوقف في محاولاتها في الحصول على سلاح نووي، وفي تطور جديد كشفت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأميركية، أن 3 دبلوماسيين أكدوا عثور مفتشين أمميين على آثار مواد مشعة في موقعين بإيران، ما يرجح أن طهران بدأت العمل على امتلاك سلاح نووي.

 

 

وأوضحت أن الوكالة الذرية لم تبلغ بعد الدول الأعضاء بآخر النتائج، وتطلب حاليًا من السلطات الإيرانية تقديم تفسيراتها، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

ومؤخرًا قامت إيران بتعزيز أنشطتها النووية، وانتهكت العديد من قيود الاتفاق النووي، وهددت بتقييد وصول المفتشين الدوليين لعدد من المواقع، ما يؤكد سعي إيران الواضح نحو السلاح النووي.

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