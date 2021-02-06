أستون فيلا يقهر أرسنال للمرة الثالثة على التوالي

السبت 06/فبراير/2021 - 04:59 م
استون فيلا
استون فيلا
وكالات
حقق نادي أستون فيلا المحترف بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه فوزا ثمينا على نظيره أرسنال بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد آرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي هذا الفوز لأستون فيلا على أرسنال للمرة الثالثة على التوالي، وهذا الرقم لم يحدث منذ ما يقرب من 3 عقود.

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