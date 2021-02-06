عاجل.. مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي ضد فنربخشة في قمة الدوري التركي

السبت 06/فبراير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي تشكيل فريقه لمواجهة فناربخشة في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي لجالطة سراي ظهور مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول والزمالك والمعار للفريق التركي لمدة موسم ونصف للمرة الأولى.

وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي :- 

موسليرا - تايلان - هنري - يونس بلهندة - لاينز - دونك - مصطفى محمد - ساراتشي - مارساو - إيمري - أردا توران.

وكان مصطفي محمد قد سجل هدفا في مباراة فريقه السابقة ضد إسطنبول باشاك شهير.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ربع ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 4 ساعات

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 20 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع