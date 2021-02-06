تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، ضمت منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.





وكان الأهلي قد فاز على نظيره الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في مونديال الأندية.





ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، على قناة bein sports المفتوحة والمشفرة.





ويقوم المصري على محمد على بالتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة BeIN sports HD على القمر الصناعي نايل سات:





تردد: 12765 أو 11054.





معدل الاستقطاب: أفقي.





معدل الترميز: 2750.





معدل تصحيح الخطأ: 4/3.