سامح حسين ضيف شرف في مسلسل "عودة الأب الضال"





مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس.





وبدأ طاقم عمل المسلسل تصوير مشاهده في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ويتكون المسلسل من 60 حلقة سيتم عرض 30 منهم في شهر رمضان المقبل.

يشارك الفنان سامح حسين، في مسلسل "عودة الاب الضال" ولكن كضيف شرف، ومن المقرر أن يخوض المسلسل السباق الرمضاني المقبل.