سارة الطباخ تبهر متابعيها بصورة على البيسين

Advertisements

أبرزت سارة الطباخ،أنوثتها من خلال أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "الطباح" في الصورة ببلوفر أسود، وميك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها، وذلك على البيسين.





يذكر أن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قضت بحبس سارة الطباخ عامين، غيابي وذلك في قضية تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، وخيانة الأمانةة وذلك في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020، وكان ذلك برئاسة المستشار طارق فراج.



