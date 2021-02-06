نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى والبايرن

السبت 06/فبراير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
توقع الفنان نبيل الحلفاوي، نتيجة مباراة الاهلى والبايرن ميونج التى تجمع بينهما فى دور قبل النهائى ببطولة كاس العالم للاندية والتى من المقرر ان تقام الاثنين المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث كتب "الحلفاوي" قائلا:"السيناريو المتوقع: فرق هدفين لهم.. السيناريو المفاجأة: تعادل وركلات ترجيح.. يسجلوا 3 (واحدة يصدها الشناوي وواحدة في العارضة) واحنا 3 (واحدة يصدها الحارس وواحدة هتطلع عالية).. نلعب واحدة واحدة.. نسجل الأولى ويسجلوا الأولى.. نسجل التانية والشناوي يصد.. اللعيبة تجري عليه تفطسه والدنيا تولع".


وكان الاهلى تفوق على فريق الديحل القطرى بهدف مقابل لا شيئ فى المباراة الافتتاحية والتى اقيمت يوم الخميس الماضى. 


ويصل اليوم فريق البايرن الى قطر ليواجه النادى الاهلى فى دور قبل النهائى.  

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