تجديد حبس أب وممرض في واقعة ختان مراهقة القناطر

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أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس صاحب محل وممرض بالمعاش 15 يوما في واقعة ختان أبنة الأول علي يد الثاني في القناطر الخيرية مما أسفر عن إصابة المجني عليها بنزيف وتحويلها للمستشفى.



كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا بنزيف، إثر خضوعها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.



انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر إلى المكان، وتبين أن الأب "ا.س.ع" أخذ ابنته وأجرى لها عملية ختان على يد ممرض يدعى "م.س.ا" 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفى قليوب.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.

