استمرار حبس المتهمين لاتجارهم في الهيروين والاستروكس بالجيزة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ٣٦ متهمًا، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مواد مخدرة متنوعة بين الحشيش والهيروين والاستروكس، بالجيزة

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

تمكن رجال المباحث من ضبط ٣٦ متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة بين الحشيش، والهيروين، والبانجو، والاستروكس، والأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية، للقبض على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، والقضاء على بؤر ترويجها بأنحاء المحافظة

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