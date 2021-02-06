موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري الممتاز





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، غدًا الأحد الموافق السابع من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.





ويسعى الزمالك إلى مصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام غزل المحلة في المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدفين لهدف.





في المقابل توعد حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ببذل كل الجهود من أجل تحقيق الفوز أمام الزمالك، ليلحق به الهزيمة الثانية على التوالي.