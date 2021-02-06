افتتاح أولى دورات الإعجاز الرباني في الكون

السبت 06/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد


تُفتتح غدًا الأحد الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون بمسجد النور بالعباسية، حيث تكون المحاضرة الأولى للدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة، والمحاضرة الثانية للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

ويأتي ذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانًا بقضية الإعجاز الرباني في الكون، وتتناول الدورة قضايا تبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) في الخلق، بما يعمق الحس الإيماني من جهة.

ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى، ويحاضر في هذه الدورة مجموعة متميزة من السادة الأساتذة المتخصصين في علوم الطب والبحث العلمي من أعضاء لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويشارك في هذه الدورة (30) إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و(20) واعظة من الواعظات المتميزات، هذا وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة في الإعجاز الرباني في الكون، وتعقد الدورة بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

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