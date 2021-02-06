زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني

السبت 06/فبراير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه هويسكا بعد قليل في الجولة الثاينة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-

 حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع :  أودريوزولا، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط : كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما وفينيسيوس

وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هويسكا زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 16 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

هشام جمال يتصدر مؤشر البحث في جوجل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا غدًا

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع