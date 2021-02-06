زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه هويسكا بعد قليل في الجولة الثاينة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-





حراسة المرمى : كورتوا





خط الدفاع : أودريوزولا، فاران، ناتشو، ميندي





خط الوسط : كروس، كاسيميرو، مودريتش





خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما وفينيسيوس





وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.