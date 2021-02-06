ميل عقار في كوم الدكة بالإسكندرية والمحافظ يخلي خمس عقارات مجاورة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:17 م
دينا حسن-محمد رجب
أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إخلاء خمس عقارات في شارع أبو الحسن في منطقة كوم الدكة غرب المحافظة، وذلك عقب حدوث ميل لعقار غير مرخص.

وتواجد محافظ الإسكندرية بموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة إخلاء ٥ عقارات بمحيط العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة حفاظا على سلامة المواطنين.


وقالت محافظة الإسكندرية في بيان إعلامي إن العقار مخالف وتم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض.

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