واعظة بالأوقاف: الداعية يعتبر إعلاميًّا بالنسبة لجمهوره ومن يخاطبهم

السبت 06/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

انطلقت اليوم السبت المحاضرة الأولى، حاضرت فيها يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة، ولفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين، وعدد من قيادات وأئمة أوقاف جنوب سيناء، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ياتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري وتصديها للأفكار الهدامة والمتطرفة، واستمرارًا لفعاليات دورة “الإعلام الديني والتحديات المعاصرة” بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.


وفي محاضرتها وجهت يمنى أبو النصر الشكر والتقدير لمحمد مختار جمعة على جهوده الدعوية، ولـ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هذه الاستضافة الكريمة، مؤكدةً أن سيناء جزء من وطننا العزيز، وفي ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وما يقوم به المخلصون من رفع كفاءتها والعمل على تقدمها نطمئن أن سيناء العزيزة في أيد أمينة، وواعظات وزارة الأوقاف تدين بالشكر لهذه المحافظة ولمعالي المحافظ لأنها احتضنت أول ظهور لواعظات الأوقاف في مصر.

وأشارت إلى أن الإعلام لا ينفصل عن الدعوة إلى الله ( عز وجل)، فالداعية يعتبر إعلاميًّا بالنسبة لجمهوره ومن يخاطبهم، فإذا كان الداعية له رسالة يؤديها فإن الإعلامي أيضًا له رسالة يؤديها، لا سيما الإعلامي المختص بالشأن الديني، والمراد بالإعلام الديني إعلام كل الأديان وليس دينًا بعينه، والأديان السماوية كلها يجمعها ثوابت مشتركة في الإنسانية لا يمكن الاختلاف عليها، كما لا يمكن أن يناقش شخص في معتقده فالإسلام كفل حرية الاعتقاد للجميع، يقول تعالى: ” فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ”، فيجب على كل إعلامي يختص بالشأن الديني أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن يراعي ظروف الزمان والمكان وظروف المخاطب والسامع، يقول تعالى:” قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ”، كما يجب على الإعلامي أن يكون وسطيًّا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فالكلمة أمانة ومسئولية، مختتمةً بأن وزارة الأوقاف بلغت جهودًا مضنية واضحة وملموسة على أرض الواقع سواء في قطاع الدعوة أم في قطاع الإعلام الديني من خلال دورات تتعلق بتنمية المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات.

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