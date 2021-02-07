تحركات برلمانية منتظرة بشأن بيانات الوزراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
اتخذ مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة عددًا من التحركات بشأن بيانات الوزراء التي تم إلقاؤها خلال الفترة الأخيرة ضمن استعراض إنجازات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

اجتماعات لجنة التضامن
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء.

ويتضمن الاجتماع الأول الذي سينعقد الأحد، استكمال مناقشة بیان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق ۲۰ يناير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزيرة.

كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بیان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزيرة.
لجنة الشئون العربية
إلى ذلك، تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة يسري المغازي، اجتماعًا يوم الاثنين، لمناقشة البيان الذي ألقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة بالجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ 25 من يناير 2021، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

اجتماعات لجنة الإسكان
وفي السياق، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة بيان وزير الإسكان عاصم الجزار، بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.

وتناقش اللجنة بيان الوزير فيما يخص، هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير، وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع المشروعات، قطاع التخطيط، القطاع العقاري).

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