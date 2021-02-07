تحركات برلمانية منتظرة بشأن بيانات الوزراء

اتخذ مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة عددًا من التحركات بشأن بيانات الوزراء التي تم إلقاؤها خلال الفترة الأخيرة ضمن استعراض إنجازات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.





اجتماعات لجنة التضامن

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء.





ويتضمن الاجتماع الأول الذي سينعقد الأحد، استكمال مناقشة بیان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق ۲۰ يناير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزيرة.





كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بیان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزيرة.