أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

السبت 06/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة طلائع الجيش المحدد لها الخامسة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١٢ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال 

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر

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