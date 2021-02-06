فلسطين تسجل 3 وفيات و470 إصابة بكورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل 172 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وفرضت الحكومة الفلسطينية، إغلاقًا جزئيًا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا يوميًا من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي 183126 تعافى منهم 171761 وتوفي 2058.

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