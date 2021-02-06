البناء على وشك الانتهاء.. تطورات عاجلة لسد النهضة

السبت 06/فبراير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

تطورات عاجلة ومهمة طرأت على ملف سد النهضة خلال الساعات الأخيرة، في ظل العناد الأثيوبي الرافض لتوقيع اتفاق عادل بشأن السد يرضي القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

هروب إثيوبيا من عرقلة المفاوضات
وفي الساعات الأخيرة، حملت إثيوبيا، مصر والسودان، مسئولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مدعية أن القاهرة والخرطوم تتخذان مسارا يعطل المفاوضات التي تسعى إثيوبيا إلى إنهائها بشكل مرض لجميع الأطراف.

البناء على وشك الانتهاء

وعن ما تم الوصول إليه في بناء السد، قال وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، إن أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي قد اكتملت بنسبة 78.3%، بزيادة 4.3% خلال الأشهر الست الأخيرة.

وأضاف الوزير الإثيوبي، أن الأداء الذي تحقق خلال الأشهر الست الماضية هو الأسرع منذ بدء بناء سد النهضة، لافتًا إلى انتهاء حوالي 91% من الأعمال المدنية في السد، معلنا عن اعتزام بلاده ملء المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة.

دور الاتحاد الأفريقي

ويعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية اليوم وغدا عن بعد بمشاركة عدد من القادة الافارقة.

ويأتي ملف سد النهضة على رأس القضايا التي تعنى بها مصر، في ظل الجمود الحالي في المفاوضات بين أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا)، عقب فشل جولة المحادثات الأخيرة في الشهر الماضي، وتبادل الإتهامات بإفشال المفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

وكان باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، دعا إلى ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معربا عن امتنانه لجنوب أفريقيا لأسلوب إدارتها بشأن المفاوضات. 

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