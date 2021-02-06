تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة هويسكا في الدوري الإسباني

السبت 06/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يحل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدينزيدان، ضيفا ثقيلا على حساب منافسه هويسكا، اليوم السبت 6 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


واستقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام هويسكا، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-


كورتوا - اودريازولا - راموس - فاران - ميندي - كاسيميرو - مودريتش - كروس - اسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما.


وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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