تامر حسني يوجه نصيحة لجمهوره

السبت 06/فبراير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
نور طلعت

وجه نجم الجيل تامر حسني، لجمهوره نصيحة لهم وذلك عبر حساباته الشخصية عبر مواقع السوشيال ميديا.


وكتب تامر: "نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزي ليكم عن النجاح والحقيقه فرحت اوي من استقبالكم للبوست وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنيه تسمع كلام زي دا، يا جماعه احنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد وغل وكراهيه وطاقه سلبيه مش طبيعيه لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقه اكبر بترد على كل الإحباط دا.


والحقيقه ان انا عندي بعض الخبرات في الحياه من خلال رحلتي المتواضعه احب اوصلها ليكم، هحاول كل كام يوم اتناقش معاكم في موضوع او اقترح عليكم حاجه بعملها دايمًا، هبدأ بحاجه بعملها بإستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي انكم حالًا تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم وتدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه.


وكل فتره نكررها ونثبتها زي ما بنثبت حجات تانيه في حياتنا مش بالاهميه دي،، والله هتلاقوا تساهيل كتير حصلت مش هتعرفوا بتحصل منين يلا بينا دعوات".

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