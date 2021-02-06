ستيك بصلصة الفلفل الأسود.. طريقة التحضير

السبت 06/فبراير/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
المقادير
- لحم ستيك بقري : 4 قطع
- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- مرق اللحم : كوب
- كريمة الطبخ : كوب
- ملح : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- ضعي شرائح الستيك في وعاء مسطح ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود وافركي جيّداً حتى يتم تتبيلها تماماً.
- ضعي الزبدة في مقلاة على نار مرتفعة أولاً حتى تسخن تماماً ثم اخفضي الحرارة ثم ضعي الستيك لمدّة 3 دقائق.
- اقلبيه على الجهة الأخرى للمدّة نفسها حتى تنضج ويمكن إبقاؤها أكثر على النار إذا أردتي أن ينضج الستيك بشكل كامل من الداخل.
- في المقلاة نفسها أضيفي مرق اللحم ويمكن إضافة القليل من الزبدة أيضاً.
- اتركي المزيج على النار لمدة 4 دقائق ثم أضيفي كريمة الطبخ والملح والفلفل الأسود المطحون وحرّكي حتى تشتدّ الصلصة قليلاً.
- اسكبي الصلصة مباشرةً فوق قطع الستيك وقدّميها فوراً.

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