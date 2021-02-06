ستيك بصلصة الفلفل الأسود.. طريقة التحضير

المقادير

- لحم ستيك بقري : 4 قطع

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

- ضعي شرائح الستيك في وعاء مسطح ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود وافركي جيّداً حتى يتم تتبيلها تماماً.

- ضعي الزبدة في مقلاة على نار مرتفعة أولاً حتى تسخن تماماً ثم اخفضي الحرارة ثم ضعي الستيك لمدّة 3 دقائق.

- اقلبيه على الجهة الأخرى للمدّة نفسها حتى تنضج ويمكن إبقاؤها أكثر على النار إذا أردتي أن ينضج الستيك بشكل كامل من الداخل.

- في المقلاة نفسها أضيفي مرق اللحم ويمكن إضافة القليل من الزبدة أيضاً.

- اتركي المزيج على النار لمدة 4 دقائق ثم أضيفي كريمة الطبخ والملح والفلفل الأسود المطحون وحرّكي حتى تشتدّ الصلصة قليلاً.

- اسكبي الصلصة مباشرةً فوق قطع الستيك وقدّميها فوراً.