نقيب المحامين يخاطب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن «القيمة المضافة»

السبت 06/فبراير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة


خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأشار نقيب المحامين خلال خطابه إلي أعفاء الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمرضه، ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي المحامي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة على متلقى الخدمة، هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.

وأكد عطية، علي أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء، متاملا أن تضيف الحكومة مجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.


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