استقرار سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 03:10 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي

إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت .

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 6-1-2021

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.10  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 4.10  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.07  جنيه للشراء ، 4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 4.10  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.

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