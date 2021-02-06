استقرار سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 6-2-2021





إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت .





سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 6-1-2021





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.10 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 4.10 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.07 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.



