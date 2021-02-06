رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه: لا مجال للإقصاء في ليبيا

السبت 06/فبراير/2021 - 03:10 م
رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
وكالات

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه، اليوم السبت، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد ترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، حيث رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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