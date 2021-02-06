وزير البترول: نستهدف إنشاء 1000 محطة للغاز الطبيعي خلال العام الجاري (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بعد الاطمئنان على وجود اكتشافات وفائض من الغاز الطبيعي تم البدء في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بتحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من المازوت، والتأكيد على وصول الغاز الطبيعي لجميع المصانع، وتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأضاف "الملا"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات موجود منذ عام 1995، وهناك توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في هذه الخدمة حتى تعود بالنفع على أهالي مصر، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يتمتع بالكثير من المميزات التي تجذي المستهلك؛ لكون الغاز سعره نصف سعر البنزين، وهو متوفر وصديق للبيئة.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أننا نسعى لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر، مشددًا على أن الصعيد على رأس أولويات الوزارة في توفير حياة كريمة للمواطنين، منوهًا بأن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 1000 محطة لتموين السيارات خلال العام الجاري، مشددًا على أن هناك دعم كبير من الدولة المصرية لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورؤساء مجلس إدارة شركات البترول المشرفة، مقر أول محطات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة البياضية.

وقدم وزير البترول والثروة المعدنية، التهنئة لأبناء محافظة الأقصر، على دخول أولى محطات تحويل السيارات للغاز الطبيعي في مطلع العام الجاري، مؤكدًا أنه يجب تشجيع الأهالي على التحول لتموين السيارات إلى الغاز الطبيعي لكونه موجودا وصديقا للبيئة وموفر عن باقي مصادر التموين.

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